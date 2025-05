Druzgocące sceny po finale. Trener Pogoni nie wytrzymał i wyznał ws. Grosickiego

Pogoń Szczecin po raz kolejny musiała obejść się smakiem. „Portowcy” drugi rok z rzędu dotarli do finału Pucharu Polski i drugi rok z rzędu przegrali jedną bramką. Tym razem lepsza okazała się Legia Warszawa, która wygrała 4:3. Na pomeczowej konferencji prasowej trener Pogoni Robert Kolendowicz z trudem powstrzymywał łzy. – Jesteśmy źli rozczarowani, spodziewaliśmy się czegoś innego. Marzyliśmy o tym, żeby zabrać puchar do Szczecina, ale niestety w sporcie nie zawsze dostajesz to, czego chcesz – powiedział szkoleniowiec.