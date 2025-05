Finał w Madrycie jednak nie dla Białorusinki. Piątkowy zwrot akcji u mistrzyni AO

Dla większości polskich kibiców Mutua Madrid Open skończyło się wraz z czwartkową porażką Igi Świątek z Coco Gauff . Bardzo bolesną porażką, 1:6, 1:6 . 23-latka po raz czwarty w karierze przegrała z Amerykanką, ale pierwszy raz aż tak wyraźnie . I co gorsza, Gauff może zepchnąć Igę z drugiego miejsca na światowej liście, tuż przed turniejem w Rzymie. A stanie się tak w chwili, gdy zdoła wygrać w sobotę z Aryną Sabalenką , początek tego spotkania nie przed godz. 18.30.

WTA Madryt. Czas na końcowe rozstrzygnięcia. Nie będzie powtórki z 2023 roku, Białorusinka tylko w jednym finale

Dziś oczywiście w tenisie bardziej znana jest jej rodaczka Aryna Sabalenka, liderka rankingu singlowego, ale Azarenka też w przeszłości była światową jedynką, a w deblu doszła do pozycji numer dwa. Od 2019 roku bardzo rzadko decyduje się na tę specjalność, raz, dwa razy w roku. Właśnie rok 2023 był trochę inny, bo wspólnie z Beatriz Haddad Maią świetnie spisały się w Madrycie, wygrały tu WTA 1000, ogrywając w finale Jessicę Pegulę i Coco Gauff 6:1, 6:4. A później połączyły siły w kilku innych turniejach, docierając w US Open do ćwierćfinału.