"Najlepszy w historii". Gorąco po fantastycznym finale Pucharu Polski

Eksperci zachwyceni finałem Pucharu Polski. Widowisko przez duże "W"

"Czy to najlepszy finał Pucharu Polski w XXI wieku? Porównajcie sobie to z nudą sprzed dwóch lat" - zastanawia się Filip Macuda z redakcji "Sport.pl".

"Legia po raz 5 na Narodowym i po raz 5 zwycięska - zasłużenie. Zdecydowana, bezwzględna, mająca lepszych piłkarzy i lepiej grającą zespołowo, choć postawa w defensywie pozostawia wiele do życzenia... Pogoń deklarowała, że nerwowość ma za sobą. Łatwiej mówić, niż robić. To co grali w obronie, to tragedia. MVP Morishita. Piłkarz konkret - w finale gol i dwie asysty. Legia ratuje sezon, zdobywając kwalifikację do Ligi Europy" - wyliczał Roman Kołtoń.