Sprawa transferu Arkadiusza Milika komplikuje się coraz bardziej. SSC Napoli odrzuciło oferty Atletico Madryt i Olympique Marsylia oczekując za swojego napastnika większych pieniędzy.

Transfer Arkadiusza Milika to długa historia, ale tej zimy cała epopeja miała wreszcie znaleźć swój koniec i na zawsze ukrócić plotki dotyczące nowego klubu Polaka. Tymczasem sprawa mocno się skomplikowała przez działania zarządu SSC Napoli.

Jak informuje calciomercato.it klub z południa Italii odrzucił już oferty Olympique Marsylia i Atletico Madryt, których menedżerowie widzieli Milika w swoich składach. Powodem negatywnej odpowiedzi była kwota odstępnego.

Według doniesień włoskiego portalu Atletico oferowało tylko 6-7 milionów euro za napastnika reprezentacji Polski. Podobną kwotę wyłożył na stół klub z Marsylii, ale prezes Napoli - Aurelio De Laurentiis pozostał nieugięty. Krewki Włoch oczekuje za swojego zawodnika 15 milionów euro. Przypomnijmy, że kontrakt Milika kończy się za pół roku, a wtedy będzie mógł on odejść za darmo.

W walkę o napastnika włączyła się także Fiorentina, ale tu kością niezgody nie były pieniądze. Polski zawodnik po prostu nie widzi swojej przyszłości w klubie z Florencji.

Arkadiusz Milik stracił miejsce w składzie Napoli tuż przed rozpoczęciem sezonu 2020/21. Wcześniej wielokrotnie odrzucał oferty przedłużenia kontraktu, a gdy już doszło do negocjacji z AS Romą zawodnik zrezygnował z przenosin na rzecz potencjalnego transferu do Juventusu. Ten wariant także nie uległ finalizacji wobec czego Polak wciąż pozostaje w patowej sytuacji.

