Jak poinformowała oficjalna strona Napoli Victor Osimhen dołączył do klubu spod Wezuwiusza z Lille. Sprowadzenie napastnika może potwierdzać, że rozmowy Arkadiusza Milika z Juventusem są zaawansowane.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. SSC Napoli - Sassuolo 2-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Znany włoski dziennikarz "Sky" Gianluca Di Marzio dodaje, że Napoli zapłaciło za napastnika około 50 milionów euro plus kilka dodatkowych bonusów, uzależnionych również od awansu do Ligi Mistrzów.



Nigeryjczyk będzie inkasował ok. 4 milionów euro za sezon. Jak sam przyznał, nie może doczekać się pracy w klubie i gry w barwach Napoli. Osimhen wcześniej występował w Lille.



Reklama

W barwach francuskiej drużyny łącznie rozegrał 38 spotkań, podczas których strzelił 18 bramek i zaliczył sześć asyst.



Osimhen będzie najdroższym zakupionym piłkarzem w historii Napoli. Wcześniej włodarze "Azzurrich" najwięcej zainwestowali w transfer Gonzalo Higuaina. Za Argentyńczyka ekipa z Neapolu zapłaciła około 40 milionów euro.



Przyjście 21-latka może oznaczać, że Arkadiusz Milik w najbliższych dniach opuści Napoli. Włoskie media dodają, że polski napastnik porozumiał się już z Juventusem, a do finalizacji transferu brakuje ostatecznego porozumienia pomiędzy klubami.

Zobacz więcej doniesień o Serie A