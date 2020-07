W meczu 29. kolejki Serie A Sampdoria Genua, z Bartoszem Bereszyńskim w składzie, pokonała 2-1 Lecce. Wszystkie bramki padły z rzutów karnych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Serie A. Genoa - Juventus Turyn 1-3 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

29. kolejka Włochy - Serie A

2020-07-01 21:45 | Stadion: Stadio Comunale Via del Mare | Arbiter: G. Rocchi US Lecce Sampdoria Genua 1 2 DO PRZERWY 0-1 M. Mancosu 50' G. Ramirez 40',75'

Od początku mecz był wyrównany. W końcówce pierwszej połowy goście objęli jednak prowadzenie. W 39. minucie Panagiotis Tachtsidis w polu karnym faulował Jakuba Janktę i po weryfikacji VAR sędzia wskazał na "wapno". Do piłki podszedł Gaston Ramirez. Jego strzał co prawda obronił Gabriel, ale piłka odbiła się tak niefortunnie, że zatoczyła łuk i wpadła do bramki.

Reklama

Lecce wyrównało w 50. minucie. Tym razem w "szesnastce" Morten Thorsby faulował Riccardo Saponarę i arbiter bez wahania odgwizdał rzut karny, który został pewnie wykorzystany przez Marco Mancosu.

O wyniku zdecydowała kolejna "jedenastka" Tym razem w polu karnym Nehuen Paz faulował Fabio Depaoliego. Rzut karny znowu wykonywał Gaston Ramirez. Tym razem pewnie trafił i zapewnił zwycięstwo Sampdorii.

Cały mecz rozegrał Bartosz Bereszyński. Polak dostał żółtą kartkę. Jego drużyna jest na 12. miejscu. Ma 29 punktów. O cztery "oczka" mniej zgromadziło Lecce, które znajduje się w strefie spadkowej, na 18. pozycji.

W innym spotkaniu Serie A oglądaliśmy Bartosza Salamona i Thiago Cionka. Obaj weszli w drugiej połowie. Ich SPAL od 43. minuty grało w dziesiątkę, ale zdołało zremisować z Milanem 2-2.

MP

1 2 US Lecce Sampdoria Genua Audero Mulyadi Augello Bereszyński Colley Yoshida Depaoli Ekdal Jankto Ramirez 2 Thorsby Bonazzoli Gabriel Calderoni Donati Meccariello Paz Rispoli Falco Saponara Barák Mancosu Tachtsidis SKŁADY US Lecce Sampdoria Genua Vasconelos Ferreira Gabriel Emil Audero Mulyadi 88′ 88′ Marco Calderoni 58′ 58′ 76′ 76′ Tommaso Augello Giulio Donati 90′ 90′ Bartosz Bereszyński 46′ 46′ Biagio Meccariello Omar Colley 36′ 36′ Nehuén Mario Paz Maya Yoshida Andrea Rispoli Fabio Depaoli 68′ 68′ Filippo Falco 76′ 76′ Albin Ekdal 81′ 81′ Riccardo Saponara 84′ 84′ Jakub Jankto Antonín Barák 40′ (k.), 75′ (k.) 40′ (k.), 75′ (k.) Gaston Ramirez 50′ (k.) 50′ (k.) 67′ 67′ Marco Mancosu 77′ 77′ Morten Thorsby 46′ 46′ Panagiotis Tachtsidis 46′ 46′ Federico Bonazzoli REZERWOWI Razvan Sava Wladimiro Falcone Mauro Vigorito Andrea Seculin Silvio Colella Julian Chabot Ilario Monterisi 76′ 76′ Nicola Murru Vito Radicchio Kristoffer Askildsen Sergio Maselli Andrea Bertolacci 46′ 46′ Jacopo Petriccione 84′ 84′ Mehdi Pascal Marcel Léris 81′ 81′ Jewhen Szachow Gonzalo Maroni 46′ 46′ Khouma Babacar 76′ 76′ Ronaldo Vieira Nan 68′ 68′ Diego da Silva Farias Felice D'Amico Salvatore Rimoli 46′ 46′ Manolo Gabbiadini 88′ 88′ Brayan Emanuel Vera Ramírez Antonino La Gumina

STATYSTYKI US Lecce Sampdoria Genua 1 2 Posiadanie piłki 51% 49% Strzały 13 10 Strzały na bramkę 6 6 Rzuty rożne 9 5 Faule 9 12 Spalone 2 2

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Serie A