Wiele osób zastanawia się nad tym, jak połączyć życie osobiste i zawodowe. Wydaje się, że złoty środek w tej materii znalazł Cristiano Ronaldo, który ostro trenuje, bawiąc się ze swoimi dziećmi.

5 lutego Portugalczyk obchodził 35. urodziny. W jego przypadku jednak wiek to tylko liczba.

CR7 wielokrotnie podkreślał, że czuje się młodziej, niż wskazuje na to jego metryka. Zawdzięcza to głównie swojemu profesjonalizmowi - podejściu do diety, treningu i wypoczynku. To właśnie te czynniki, połączone z talentem, pozwoliły osiągnąć mu piłkarski szczyt.

Wydawać by się mogło, że dla gwiazdora Juventusu każda chwila bez treningu jest stracona. Ronaldo ciężko pracuje nie tylko w ośrodku treningowym "Starej Damy", ale także w domowej siłowni. Robi to nawet podczas zabawy z dziećmi.

Portugalczyk pochwalił się nawet na Twitterze nagraniem przedstawiającym jego nietypowy trening - siedząc na gumowej piłce trzyma na podbrzuszu jedną ze swoich pociech, wykonując serię brzuszków.

- Bez wymówek - brzmi podpis umieszczony nad filmikiem.

Te dwa krótkie słowa doskonale oddają boiskową postawę CR7. W miniony weekend został on pierwszym piłkarzem w historii Juventusu, który trafiał do siatki w 10 kolejnych spotkaniach ligowych. Koledzy z drużyny nie pomogli mu jednak uczcić tego rekordu zwycięstwem. "Stara Dama" poległa w starciu z Hellasem Werona 1-2.

TB

