Włoskie media donoszą o niepokojącym zdarzeniu. Jak informuje dziennik "La Repubblica", złodzieje napadli na samochód żony Piotra Zielińskiego - Laury Słowiak, dokonując zniszczeń i kradzieży. Polski piłkarz zgłosił sprawę na policję. Czy to zemsta kibiców Napoli?

Do przestępstwa doszło w miejscowości Vercuatro, oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów od Neapolu. Bandyci obrabowali samochód partnerki pomocnika Napoli, która w tym czasie relaksowała się na jednej z pobliskich plaż.

Po powrocie na parking zobaczyła zatrważający widok - ktoś włamał się do jej samochodu. Szyba od strony pasażera była rozbita, a z auta zrabowano nawigację oraz sprzęt do odtwarzania muzyki. Przestraszona kobieta zadzwoniła do męża, który przyjechał na miejsce, a o całym zajściu powiadomił policję.

To nie jedyny taki incydent z udziałem piłkarzy Napoli (i ich najbliższych) w ostatnim czasie. W miniony weekend przestępcy włamali się także do domu Allana. Według doniesień "La Gazzetta dello Sport" włamywaczom nie towarzyszył motyw rabunkowy. Z domu piłkarza zginęło co prawda kilka przedmiotów, lecz bandyci pozostawili w mieszkaniu torbę z 10 tysiącami euro. Ich celem miało być po prostu zdemolowanie posiadłości pomocnika Napoli.

Włoscy dziennikarze podejrzewają, że oba napady mogą być próbą zemsty na piłkarzach za kiepskie wyniki oraz chaos, który zapanował wewnątrz drużyny. Po serii słabych występów prezes Aurelio de Laurentiis zaordynował karny obóz dla wszystkich piłkarzy, podczas którego mieli odciąć się od świata. Nietrudno się domyślić, że sytuacja ta nie przypadła go gustu zawodnikom - po meczu Ligi Mistrzów z FC Salzburg postanowili więc wrócić do swoich domów, bez zgody właściciela, co tylko zaogniło konflikt.

Jednym z tych, którzy najgorliwiej atakowali de Laurentiisa był Allan. Wszystko wskazuje więc na to, że napady na piłkarzy Napoli mogą być sprawką fanów spod Wezuwiusza, niezadowolonych z sytuacji w zespole. Już w czwartek włoskie media relacjonowały, że grupa około 150 kibiców zgromadziła się w pobliżu stadionu, odpaliła race i wywiesiła na bramie wjazdowej baner z napisem "Szacunek".

Nazajutrz, w trakcie otwartego treningu, fani mieli gwizdać na piłkarzy i nazywać ich "najemnikami". Domagali się także dymisji trenera Carla Ancelottiego.

Całemu otoczeniu klubu przyda się teraz przerwa reprezentacyjna, która pomoże nieco załagodzić narastający konflikt i oczyścić głowy ze zbędnych, negatywnych emocji. W innym wypadku zawodnicy będą musieli drżeć o swoje mienie i bezpieczeństwo najbliższych.

