Niedzielne spotkania o 12:30 nigdy nie zawodzą! Po zaciętej drugiej połowie AC Milan wygrał z Udinese 3-2. Decydującą bramkę dla gospodarzy zdobył Ante Rebić, który wszedł z ławki rezerwowych, natomiast Krzysztof Piątek nie dostał swojej szansy i nie pojawił się na placu gry.

AC Milan po wygranej przeciwko SPAL (mecz Pucharu Włoch), w nieco lepszych nastrojach przestąpił do kolejnego starcia w Serie A. Oczywiście ostatnia drużyna w tabeli nie jest wyznacznikiem formy, jednak w sytuacji "Rossonerich" każdy impuls wydaje się być bardzo ważnym.

Naprzeciw podopiecznym Stefano Piolego stanęło Udinese, którego pozycja w tym sezonie idealnie obrazuje działanie klubu. "Bianconeri" znajdują się w środkowej strefie tabeli, przeplatając wygrane z porażkami. Krzysztof Piątek pomimo bramki i asysty w meczu z SPAL rozpoczął kolejne spotkanie na ławce rezerwowych.

Wcześniej wspomniane dobre nastroje bardzo szybko zepsuł bramkarz Milanu - Gianluigi Donnarumma. Już w 6. minucie meczu Włoch zdecydował się na samotny rajd do piłki, w okolice... bocznej linii boiska, minął się z futbolówką i staranował przy okazji Kevina Lasagnę. Błąd golkipera wykorzystał Jens Stryger Larsen i strzałem z dystansu umieścił piłkę w pustej bramce.

Pierwsza część gry nie była godna rozgrywania jej na "La Scali" włoskiego futbolu i oprócz mocnego strzału z dystansu Lasagni i próby dobicia piłki przez Zlatana Ibrahimovicia po podaniu Theo Hernandeza, nic szczególnego się w niej nie stało. Piłkarze musieli mieć świadomość, że przynudzają obserwatorów spotkania i w drugiej połowie nieco podnieśli tempo gry.

Tuż po rozpoczynającym ją gwizdku, Seko Fofana zagrał do Lasagni, lecz jego próbę sparował Donnarumma. "Rossneri" odpowiedzieli bardzo szybko i tym razem skutecznie. Piłkarze Piolego rozegrali składną akcję, po której Andrea Conti zgrał piłkę w pole karne do Ante Rebicia. Chorwat pojawił się na boisku chwilę wcześniej i szybko potwierdził, że była to dobra decyzja, umieszczając futbolówkę w siatce.

Jak podają statystycy z portalu "Opta", było to pierwsze trafienie dla Rebicia w Serie A od 1540 dni. Wówczas Chorwat trafił do bramki, grając jeszcze w barwach Fiorentiny.

Udinese nie zamierzało dać się rozpędzić Milanowi i już po chwili wyprowadziło dwa groźne ciosy. Na posterunku stanął tym razem Donnarumma. Młody golkiper najpierw zatrzymał próbę Rodrigo De Paula, a potem dobrze sparował groźne uderzenie z dystansu Stefano Okaki. Bramkarz gospodarzy nieco zrehabilitował się za błąd w pierwszej połowie.

Mecz stał się o wiele lepszym widowiskiem niż w pierwszej części gry. Milan dobrze odpowiedział na ataki zespołu z Udine i w 72. minucie wyszedł na prowadzenie. Obrońcy drużyny gości niepewnie wybili piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i ta spadła pod nogi Hernandeza. Francuz huknął z dystansu i płaskim uderzeniem pokonał Juana Musso.

Była to 6. bramka byłego zawodnika Realu Madryt w tym sezonie, czyniąc go najskuteczniejszym zawodnikiem Milanu.

W 84. minucie gracze "Rossonerich" mogli zamknąć to spotkanie. Rafael Leao zagrał do Ibrahimovicia, który pod presją Rodrigo Becao spróbował oddać strzał na bramkę. Sytuacja była całkiem dogodna, jednak Szwed nie trafił do siatki. Niewykorzystana akcja zemściła się już po chwili.

Larsen bardzo dobrze zagrał w pole karne, gdzie Lasagna sprytnie urwał się Contiemu i strzałem głową doprowadził do wyrównania. Gospodarze zmotywowani straconą bramką ruszyli do ataku. Już po chwili Rebić wykorzystał dosyć słabe krycie obrońców Udinese i strzałem w dolny róg bramki po raz drugi pokonał Musso.

Zawodnicy Milanu po słabej pierwszej połowie, zostawili na boisku zupełnie inne wrażenie, dzięki walce do końca w drugiej części gry. Świetną zmianę dał Rebić i jeżeli ufać doniesieniom dziennika "TuttoSport", może mieć to znaczenie dla pozycji Piątka w zespole. Turyńska gazeta twierdziła bowiem, że trzy najbliższe mecze (licząc dzisiejsze spotkanie) miały być decydujące w kontekście przyszłości polskiego napastnika. Piątek nie pojawił się na placu gry i zamiast niego wszedł Chorwat, którego trafienia odmieniły losy meczu.





PA



20. kolejka Włochy - Serie A

2020-01-19 12:30 | Stadion: Stadio Giuseppe Meazza | Arbiter: L. Pairetto AC Milan Udinese Calcio 3 2 DO PRZERWY 0-1 A. Rebić 48',90' T. Hernández 71' J. Larsen 6' K. Lasagna 85'

3 2 AC Milan Udinese Calcio Donnarumma Conti Hernández Kjaer Romagnoli Bennacer Bonaventura Castillejo Kessié Ibrahimovic Leão Musso Larsen Becão Nuytinck Troost-Ekong De Paul Fofana Mandragora Sema Okaka Chuka Lasagna SKŁADY AC Milan Udinese Calcio Gianluigi Donnarumma Juan Agustín Musso 62′ 62′ Andrea Conti 6′ 6′ Jens Stryger Larsen 71′ 71′ Theo Bernard François Hernández Rodrigo Nascimiento Franca Simon Kjaer 78′ 78′ Bram Nuytinck Alessio Romagnoli William Troost-Ekong 40′ 40′ Ismael Bennacer Rodrigo Javier De Paul 46′ 46′ Giacomo Bonaventura Seko Fofana 90′ 90′ 77′ 77′ Samuel Castillejo Azuaga Rolando Mandragora Franck Yannick Kessié 27′ 27′ 88′ 88′ Ken Sema 80′ 80′ Zlatan Ibrahimovic 90′ 90′ Stefano Okaka Chuka Rafael Alexandre Conceição Leão 85′ 85′ Kevin Lasagna REZERWOWI Asmir Begović Nicolas David Andrade Antonio Donnarumma Samuele Perisan Matteo Gabbia 90′ 90′ Sebastian De Maio 77′ 77′ Rade Krunić Nicholas Opoku Lucas Tolentino Coelho de Lima 88′ 88′ Hidde ter Avest Jesus Joaquin Fernandez Saenz de la Torre Antonín Barák Krzysztof Piątek Mato Jajalo 46′ 46′ 48′, 90′ 48′, 90′ Ante Rebić Walace Souza Silva 78′ 78′ Ilija Nestorovski Łukasz Teodorczyk

STATYSTYKI AC Milan Udinese Calcio 3 2 Posiadanie piłki 60% 40% Strzały 21 10 Strzały na bramkę 13 6 Rzuty rożne 9 3 Faule 16 8 Spalone 2 1