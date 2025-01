PlusLiga w strachu. Spełnia się czarny scenariusz, możliwe wielkie odejścia

"Bardzo dziękuję miastu, klubowi, sponsorom i wszystkim obecnym tu osobom za zaproszenie. Wiem, że sprowadzenie mnie do klubu nie było łatwe dla was, nie było też łatwe dla mnie. To co najważniejsze, to to, że w następnym sezonie będziemy razem" - powiedział na hucznie zorganizowanej konferencji prasowej. Poza nim do PlusLigi powrócił po paru sezonach przerwy Bartosz Kurek. Ojczyznę opuścił natomiast między innymi Aleksander Śliwka. Przyjmujący wybrał grę w Japonii.