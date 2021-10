Słuszne okazały się przewidywania trenera rugbistów Lechii Gdańsk, urodzonego w Charkowie Jurija Buchało. Młodsza drużyna Polski okazała się lepsza kondycyjnie i pokonała we Lwowie Ukrainę, minimalnie 27:24. Spotkanie rozpoczęło się od prowadzenia Ukrainy, która przeważała w pierwszej połowie. Właściwie do gwizdka oznaczającego zakończenie pierwszej części meczu gospodarze prowadzili i byli mocniejsi w formacji młyna. Polaków w grze utrzymywał kapitan drużyny, Piotr Zeszutek, który potwierdził dobrą ostatnio formą dwoma przyłożeniami.

Rugby. Ukraina - Polska 24:27

Druga połowa na stadionie "Junost" w Parku Kultury we Lwowie zaczęła się od dwóch przyłożeń dla gości. Oba autorstwa Daniela Gduli, szczególnie drugie było bardzo efektowne. Na pewno pomogła żółta kartka i wykluczenie dla jednego z zawodników gospodarzy, Polacy prowadzili 24:10 i wydawało się, że nic złego nie może się im stać. Wydawało się, że Ukraińcy są już na linach, gdy wyższy bieg włączył Witalij Kramarenko, na co dzień grający w Master Pharm Rugby Łódź. Wreszcie, po wcześniejszych nieudanych próbach, z karnego trafił Gdula i przyłożenie Ukraińców na sam koniec już nic nie zmieniło. Nasi zawodnicy nie dość, że wygrali, to jeszcze wywalczyli bonusowy punkt - za cztery przyłożenia.

Polacy po raz pierwszy wygrali mecz wyjazdowy z Ukraińcami i w świetny sposób otworzyli rozgrywki Rugby Europe Trophy - to odpowiednik trzeciej dywizji europejskiego rugby. Kolejne mecze podopieczni selekcjonera Chrisa Hitta rozegrają w listopadzie u siebie - z Niemcami w Gdyni na Narodowym Stadionie Rugby i Szwajcarią w Warszawie na stadionie Polonii.

Ukraina - Polska 24:27 (10:10)

Punkty dla Polski: Daniel Gdula 17 Piotr Zeszutek 10,

Polska: Fiedler, Buczek, Gąska - Krawiecki, Piotrowski, Cal - Rubasniak, Zeszutek - D. Plichta, Nowicki - Maltby, Gdula - Reksulak, Cooke - Pogorzelski. Grali również: Mateusz Plichta, Radosław Bysewski, Michał Gadomski, Mateusz Plichta, Wojciech Piotrowicz, Krystianj Olejek.

Sędziowali (bardzo dobrze): John Catteau, Nicolas Vandecauter, John Stuyck (Belgia)

Maciej Słomiński, Lwów