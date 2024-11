On się nie zatrzymuje! Lewandowski pognębił rywali, dublet w Lidze Mistrzów [WIDEO]

Robert Lewandowski jest w tym sezonie niemal nie do zatrzymania. Po występie bez bramki w niedawnym spotkaniu z Espanyolem napastnik FC Barcelona znów zaczął popisywać się wielką skutecznością w starciu z Crveną Zvezdą w Lidze Mistrzów - w ciągu niespełna godziny gry odnotował on dublet i mocno przyczynił się do tego, że "Czerwono-Biali" zostali de facto zupełnie pognębieni podczas rywalizacji na własnym terenie.