Inter Mediolan pokonał Arsenal 1-0 - już przed rozpoczęciem spotkania było jasne, że to spotkanie nie będzie obfitować w gole. Oba zespoły aż do dziś nie straciły w Champions League ani jednej bramki.

To był najbardziej polski mecz tej kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów . Jakub Kiwior spędził całe spotkanie na ławce "Kanonierów", a od pierwszej minuty w barwach Interu grał Piotr Zieliński . Już w 2. minucie Polak idealnie znalazł Denzela Dumfriesa , który "z fałsza" trafił w poprzeczkę. Włosi mieli początkowo zdecydowaną inicjatywę, mając przewagę w środku pola, gdzie po stronie "Kanonierów" brakował reprezentanta Anglii , Declana Rice'a . Stopniowo jednak do głosu dochodzili piłkarze ze stolicy Zjednoczonego Królestwa. Tuż przed upływem pół godziny gry, Yann Sommer bardzo ryzykownie piąstkował piłkę, przy okazji nokautując Mikela Merino. Gwizdek sędziego milczał.

Nie milczał za to w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, gdy wspomniany Merino zagrał piłkę ręką - Hakan Calhanoglu nie miał problemu z umieszczeniem jej potem w siatce z 11 metrów. To pierwszy gol, który stracił Arsenal w tej edycji Champions League, Inter miał wciąż zero bramek po stronie strat.