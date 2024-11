Lewandowski znowu strzela! Instynkt nie zawiódł, Polak błysnął w Lidze Mistrzów [WIDEO]

Przestój Roberta Lewandowskiego w strzelaniu bramek dla FC Barcelona potrwał... jeden mecz. Po tym, jak napastnik nie zdobył gola w derbach stolicy Katalonii z Espanyolem, w środowym starciu starciu Ligi Mistrzów przeciwko belgradzkiej Crvenej Zvezdzie trafił on do siatki tuż przed końcem pierwszej połowy. "Lewy" popisał się tu doskonałym instynktem, do końca idąc za akcją i wykonując bezwzględną dobitkę.