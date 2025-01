Robert Lewandowski w meczu z Atalantą Bergamo nie trafił do siatki. Pod względem skuteczności reprezentant Polski przeżywa ostatnio trudny okres. Trafił wprawdzie do siatki w ostatnim starciu z Valencią w La Liga, lecz trzech poprzednich występów na hiszpańskim podwórku nie zdołał okrasić golem. Mimo to jednak ten sezon w wykonaniu naszego snajpera jest niezwykle udany - 29 goli strzelonych w 31 meczach to wynik, który robi wrażenie.

