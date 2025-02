Kompletna deklasacja, zaskoczenie w meczu Borussii. Lewandowski tylko na to czekał

Dominacja Borussii, ale w Dortmundzie bez goli. Lewandowski za to ma co świętować

Wyglądało to tak, jak gdyby na wyniku najbardziej zależało Ruiemu Silvie, który w bramce robił, co mógł, żeby uchronić swój zespół od straty gola. W pierwszej połowie kilkukrotnie został "zatrudniony". Zaimponował za to w 53. minucie, kiedy w efektowny sposób powstrzymał próbę Daniela Svensona. Fatalnie pomylił się za to kilka minut później, kiedy ewidentnie faulował Adeyemiego. Sędzia podyktował rzut karny, ale golkiper zrehabilitował się, broniąc strzał Guirassy'ego z jedenastego metra.