Wielki pech Cristiano Ronaldo. Niedawno zainwestował, a teraz ma problem

Cristiano Ronaldo niedawno zdecydował się zaprosić do swojego domu w Rijadzie znanego szefa kuchni z Finlandii, a teraz będzie musiał ponownie głębiej sięgnąć do kieszeni. Jak donosi brytyjski "The Sun" przekazał, że na lotnisku w Manchesterze utknął prywatny odrzutowiec Portugalczyka, Bombardier Global Express 6500. Maszyna ma poważną usterkę, przez którą nie może ponownie wzbić się w powietrze.