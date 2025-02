Niepokojące sceny na meczu mistrzyni US Open. Brytyjka przerywa milczenie

Do dość zaskakujących scen doszło podczas wtorkowego meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Dubaju pomiędzy Emmą Raducanu a Karoliną Muchovą. W trakcie pierwszego seta mistrzyni US Open z 2021 roku nagle opuściła kort, schowała się za stanowiskiem sędziowskim i zalała się łzami. Wówczas żaden z relacjonujących to spotkanie komentatorów nie wiedział, co dokładnie spowodowało tak emocjonalną reakcję u 22-letniej gwiazdy. Wiadomo było jedynie, że w tym samym czasie z trybun wyproszony został jeden z obserwatorów meczu. Reklama

Kilka godzin po zakończeniu spotkania WTA ujawniło, co zaszło podczas meczu z udziałem brytyjskiej tenisistki. Jak się okazało, Raducanu dostała ataku paniki, gdy na trybunach zobaczyła mężczyznę, który zaczepił ją poprzedniego dnia w miejscu publicznym i wykazywał mocno obsesyjne zachowanie.

"Ten sam osobnik został zidentyfikowany w pierwszych kilku rzędach podczas meczu Emmy we wtorek na Dubai Duty Free Tennis Championships i następnie wyrzucony. Zostanie wykluczony ze wszystkich wydarzeń WTA do czasu oceny zagrożenia. Bezpieczeństwo zawodniczek jest naszym najwyższym priorytetem, a turnieje są organizowane w zakresie najlepszych praktyk bezpieczeństwa dla międzynarodowych wydarzeń sportowych. WTA aktywnie współpracuje z Emmą i jej zespołem, aby zapewnić jej dobre samopoczucie i zapewnić wszelkie niezbędne wsparcie. Nadal zobowiązujemy się do współpracy z turniejami i ich zespołami ds. bezpieczeństwa na całym świecie, aby utrzymać bezpieczne środowisko dla wszystkich graczy" - przekazano w oficjalnym komunikacie federacji. Reklama

Emma Raducanu zabrała głos ws. wtorkowego incydentu. "Przeżyłam trudne chwile"

W tej sprawie głos zabrała teraz także sama zainteresowana. Emma Raducanu w środowe popołudnie zamieściła w mediach społecznościowych obszerne oświadczenie. "Dziękuję za wszystkie wiadomości ze słowami wsparcia. Wczoraj przeżyłam trudne chwilę, ale będzie dobrze. Jestem dumna z tego, jak wróciłam (na kort - przyp.red.) i rywalizowałam, pomimo tego, co wydarzyło się na początku meczu. Dziękuję Karolinie za to, że jest świetną sportsmenką i życzę jej powodzenia w dalszej części turnieju" - napisała na Insta Stories Brytyjka.

Karolina Muchova we wtorkowym meczu pokonała Raducanu 7:6(6), 6:4 i awansowała do 1/8 finału. Na tym etapie turnieju zmierzyła się z Amerykanką McCartney Kessler i po trzy setowej batalii zapewniła sobie awans do ćwierćfinału imprezy w Dubaju.

