Nie zapowiadało się na niespodziankę w rywalizacji Paris Saint-Germain ze Stade Brest. Co więcej, gdy podopieczni Luisa Enrique wygrali w pierwszym meczu na wyjeździe 3:0, mało kto wierzył w to, że rywal będzie w stanie odwrócić losy rywalizacji na Parc des Princes. Nie przewidywano jednak tak srogiego pogromu, jaki Brest urządziło PSG.

Przewaga gospodarzy rysowała się już od pierwszych minut. Na trafienia nie trzeba było długo czekać. Wynik w 20. minucie otworzył Barcola, a podwyższył go jeszcze przed przerwą Chwaracchelia. Brest miało swoje okazje, ale zawodziła skuteczność. Po zmianie stron PSG postanowiło wrzucić jednak jeszcze wyższy bieg i dobić rywala.

Kosmiczny wynik w Paryżu. 10:0 w dwumeczu, PSG gromi Brest

3:0 po bramce Vitinhy z 59. minuty było już nokautem. Przyjezdni wyglądali, jakby chcieli, żeby mecz został zakończony przed czasem. A mistrz Francji bawił się w najlepsze, urządzając sobie swego rodzaju trening strzelecki. Niemal wszystko, co szło w bramkę, to wpadało. Wynik zrobił się na tyle komfortowy, że Enrique postanowił wysłać do boju rezerwowych. Ci odwdzięczyli się za zaufanie.