Klarowna sytuacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona. To jednak nie zamknie głośnej debaty

Lewandowski zostanie w stolicy Katalonii, ale czy utrzyma miejsce w składzie?

W piątek w katalońskim "Sporcie" pojawił się artykuł dedykowany sytuacji Lewandowskiego i Inigo Martineza. Umowy obu panów obowiązują tylko do końca tego sezonu, ale zostaną automatycznie przedłużone po rozegraniu odpowiedniej liczby spotkań w bieżącej kampanii. Prolongata kontraktu Polaka jest właściwie formalnością . Musi on bowiem wystąpić w 55 % meczów, rozgrywając w nich co najmniej 45 minut. Na ten moment "Lewy" ma na koncie 29 występów w 31 starciach, więc niebawem przekroczy granicę wymaganą do wejścia w życie zapisu przedłużającego współpracę.

Dziennikarz "Sportu" podkreśla jednak, iż pozostanie Polaka w stolicy Katalonii nie zamknie debaty na temat środkowego napastnika. Już w bieżącym sezonie widać, że napastnik nie jest w stanie utrzymać wysokiej formy na przestrzeni tygodni. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że latem będzie obchodził 37. urodziny. Tym samym możliwe, że dyrektor sportowy Deco spróbuje w następnym oknie transferowym sprowadzić nowego napastnika. Byłby on zarówno wsparciem dla Lewandowskiego, jak i jego konkurentem do miejsca w wyjściowym składzie. "Na korzyść" kapitana biało-czerwonych mogą jednak działać problemy finansowe jego pracodawcy. Klub musi bowiem wzmocnić kilka innych pozycji, by wspomnieć tylko o skrzydłach czy środku pomocy. Tym samym może zwyczajnie zabraknąć środków na kupno kolejnego napastnika. Zwłaszcza, że "Lewy" pomimo zaawansowanego wieku strzela bramkę średnio co 84 minuty. Póki co alternatywą dla Polaka jest Dani Olmo, który z powodzeniem wcielił się w rolę fałszywego napastnika w pucharowym spotkaniu z Realem Betis (5:1).