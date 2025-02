Próba nerwów drużyny Michała Winiarskiego. Jest półfinał, będzie wielki hit

Te przyciągnęły do hali w Chełmie komplet kibiców. I to mimo ostatniej wpadki zawiercian. Wicemistrzowie Polski w piątek niespodziewanie przegrali bowiem w PlusLidze z PGE GiEK Skrą Bełchatów i stracili cenne punkty do lidera, Jastrzębskiego Węgla. Po kilku minutach środowego spotkania serce Winiarskiego mogło jednak zacząć bić mocniej z niepokoju o Bartosza Kwolka, jednego ze swoich asów. Mistrz świata z 2018 r. potknął się o słupek podtrzymujący siatkę i podkręcił staw skokowy.