Egzekucja w Madrycie, w roli kata genialny Mbappe. Real w 1/8 finału LM

Real Madryt musiał tylko nie zepsuć zaliczki z pierwszego starcia obu drużyn . Przed tygodniem na Etihad Stadium odrabiał straty dwukrotnie, ale ostatecznie wygrał spotkanie 3:2. Przed rewanżem trzeba było dużego kalibru wyobraźni, by zobaczyć mistrzów Hiszpanii za burtą Champions League.

Manchester City w ostatniej kolejce ligowej rozgromił Newcastle United 4:0. Hat-trickiem w tym meczu popisał się Omar Marmoush , potrzebując do tego ledwie 14 minut. Na mecz z Realem wyszedł w podstawowej jedenastce. Będący nie w pełni sił Erling Haaland pozostał tym razem na ławce rezerwowych .

Mbappe królem Madrytu. Hat-trick Francuza pieczętuje awans do 1/8 finału

To najszybsza bramka Realu w historii Ligi Mistrzów zdobyta w potyczce rewanżowej. Poprzedziło ją 17 podań. Francuz uderzył przytomnie bez przyjęcia i - jak się miało okazać - była to tylko przygrywka do spektaklu w jego wykonaniu.