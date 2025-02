Niemal sześć godzin na korcie. Sensacja, oto ostatnia ćwierćfinalistka w Dubaju

Sorana Cirstea i Emma Navarro miały we wtorek pecha, ich mecze w drugiej rundzie zostały przełożone na środę. A to oznaczało, że aby pozostać w turnieju WTA 1000 w Dubaju, musiały tu zagrać dzisiaj dwa razy. I zagrały, w tym wieczornym starciu, kończącym zmagania na korcie centralnym, Rumunka w pewnym momencie sprawiała wrażenie, jakby słaniała się już na nogach. To ona jednak w kluczowym momencie zachowała więcej energii. Wygrała z rozstawioną z ósemką Amerykanką 7:6 (5), 3:6, 7:5. W czwartek zagra o półfinał z Karoliną Muchovą.