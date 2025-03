Ważna zmiana w kadrze, powrót reprezentanta. Probierz potwierdził

Polska - Malta. Paweł Dawidowicz wraca do kadry

- Trzon zespołu zostanie utrzymany, bo w tym kierunku pracowaliśmy. Brakuje nam Piotra Zielińskiego i Nicoli Zalewskiego, ale to też dla nas lekcja, by umieć sobie radzić bez kluczowych zawodników. W eliminacjach mogą się zdarzyć kontuzje, kartki i musimy być na to przygotowani, co robić dalej. Na pewno zawodnicy, którzy dobrze zaprezentowali się w meczu z Litwą, mają szansę na kolejne występy - wyjaśnił.