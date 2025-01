Bunt w szatni Barcelony, Flick interweniował. Lewandowski i spółka zażądali wyjaśnień

Chociaż Barcelonie udało się ostatecznie zarejestrować Daniego Olmo, nie będzie mógł on zagrać w najbliższym spotkaniu z Benfiką. Hiszpan doznał kolejnego urazu, który wykluczył go z rywalizacji. Przy okazji smutnej informacji hiszpańscy dziennikarze ujawnili kolejne szczegóły bulwersującej sprawy z rejestracją Olmo i Pau Victora. Jak się okazuje, w szatni "Dumy Katalonii" doszło do buntu, a interweniować musieli Hansi Flick i Joan Laporta.