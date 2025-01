Lewandowski i spółka utknęli na lotnisku. Kłopoty Barcelony przed hitem Ligi Mistrzów

Czasu na leczenie ran po utracie punktów nie zostało jednak wiele, bowiem już we wtorek "Duma Katalonii" wróci do zmagań w Lidze Mistrzów i spróbuje swoich sił przeciwko lizbońskiej Benfice . Niestety dla Roberta Lewandowskiego i jego kompanów trudy zaczęły się jeszcze w Hiszpanii.

Piłkarze FC Barcelona zatrzymani przez pogodę. Nie było sensu, by samolot w ogóle startował

Benfica - FC Barcelona. Kiedy odbędzie się hit Ligi Mistrzów?

Warto nadmienić, że "Blaugrana" to obecnie wicelider tabeli fazy ligowej, tracący do pierwszego Liverpoolu dokładnie trzy punkty. Mimo wszystko podopieczni Hansiego Flicka nie są jednocześnie jeszcze pewni bezpośredniego awansu do 1/8 finału LM, więc mają wszelkie motywacje do tego, by z "Orłami" powalczyć o komplet "oczek".