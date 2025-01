Anna i Robert Lewandowscy to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w świecie show-biznesu. Ona przez wiele lat trenowała karate, a obecnie jest businesswoman i zajmuje się promowaniem zdrowego stylu życia. On natomiast od dawna już bryluje na arenach międzynarodowych i uznawany jest za jednego z najlepszych piłkarzy świata. W 2022 roku "Lewy" wraz z żoną i córkami przeprowadzili się do Hiszpanii, gdzie 36-latek rozpoczął współpracę z klubem FC Barcelona. Od tamtej pory stolica Katalonii stała się dla nich drugim domem. I to do tego stopnia, że Anna zdecydowała się otworzyć w Barcelonie centrum fitness.

