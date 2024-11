Jako pierwszy trafił bowiem do siatki - 20 minut wcześniej - Robert Lewandowski. Reprezentant Polski wykazał się wielkim sprytem i doświadczeniem w polu karnym Realu Sociedad, ale... jego radość nie trwała długo. Sędzia bowiem po analizie VAR odgwizdał spalonego. Sytuacja jednak - mimo powtórek - nie była jednoznaczna . Pojawiły się nawet wątpliwości, czy przy jej analizie nie pomylono stopy Lewandowskiego z pilnującym go obrońcą.

FC Barcelona. Hansi Flick zabrał głos ws. anulowanej bramki Roberta Lewandowskiego

Uważam, że to była błędna decyzja. To, co widziałem, było jasne

- Powiedziałem sędziemu, że to zła decyzja, ale to nie jego wina i wiem o tym. Nie byłem bardzo zły, troszeczkę - dodał już w trakcie pomeczowej konferencji prasowej.

Spora kontrowersja w meczu Barcelony. Hansi Flick: To nie był nasz dzień. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

- To z pewnością nie był nasz dzień. Musimy zaakceptować ten wynik. Myślę, że rywale zagrali z determinacją. Jasne jest to, co widzieliśmy i nie ma żadnych wymówek, nie stworzyliśmy wystarczającej liczby sytuacji. Zaczęliśmy od bardzo dobrej gry piłką. Byłem z niej zadowolony, ale potem zaczęliśmy cierpieć i przyszedł przyszedł gol dla Realu Sociedad. A my podejmowaliśmy złe decyzje w ostatniej tercji boiska - przyznał były selekcjoner reprezentacji Niemiec.