Wielka awantura po incydencie z Lewandowskim. Co to było? Kibice tego nie darują

Robert Lewandowski miał zdobyć 20. bramkę w tym sezonie i umocnić się na czele klasyfikacji strzelców La Liga. Jeszcze przed upływem kwadransa meczu w San Sebastian wydawało się, że wszystko idzie zgodnie z planem. Polak trafił do bramki Realu Sociedad w 14. minucie. Jego radość nie trwała jednak długo, gdyż system VAR wykazał minimalny ofsajd. Decydowały centymetry. Hiszpańskie media prowadzoną ożywioną dyskusję, próbując dociec, do kogo należał but, którego czubek odegrał w "skasowanej" akcji kluczową rolę.