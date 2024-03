A jednak, Lewandowski w końcu "nie wytrzymał". Polak doigrał się kary

W pierwszej połowie meczu Robert Lewandowski miał kilka okazji do strzelenia gola. Dwukrotnie jednak został złapany na spalonym (choć raz zdołał nawet umieścić piłkę w bramce), a później miał sporego pecha, trafiając w poprzeczkę. Lecz fakt, że rywale grali w osłabieniu, dawał nadzieję na to, że po zmianie stron reprezentant Polski trafi do siatki.