Reprezentacja Polski. Rzecznik PZPN: Przygotowaliśmy koszulki na awans. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- Przygotowaliśmy specjalne koszulki na ewentualny awans. Zrobiliśmy to po meczu z Łotwą, kiedy faktycznie wiedzieliśmy, że ten niedzielny mecz może być decydujący. Jeśli się nie uda to odłożymy je do magazynu - mówi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski przed meczem Polski z Macedonią Północną.