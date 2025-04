Reprezentant Polski boi się o swoje bezpieczeństwo. Nietypowa prośba

Janusz Kołodziej zadzwonił z nietypową prośbą

Dzień przed wyjazdowym meczem z Cellfast Wilkami Krosno Kołodziej zadzwonił z nietypową prośbą . Chciał koniecznie uczestniczyć w odbiorze dmuchanych band. Po wypadku Taia Woffindena wprowadzono dodatkowe restrykcje mające zwiększyć bezpieczeństwo. To jedna z nich. Odbiór band polega na tym, że odkopuje się 10 elementów i sprawdza, czy są prawidłowo wkopane w ziemię.

Dwa poważne wypadki zostawiły ślad na psychice Janusz Kołodzieja

Cała ta akcja tylko utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że Kołodziej żyje w strachu o bezpieczeństwo. Rok temu miał dwa poważne upadki i jeszcze się po nich nie otrząsnął. - Ja nie pamiętam, kiedy on miał taśmę. Strasznie nerwowy był w meczu z nami - mówią nam w Krośnie.

Sławomir Kryjom, dyrektor Unii stara się jednak zachować zimną krew . - Jasne, że te dwie ubiegłoroczne kontuzje mają wpływ na jazdę Janusza. On potrzebuje czasu i spokoju, żeby wejść na wyższe obroty. Na szczęście my ten czas mamy - przekonuje Kryjom.

Dla Unii jest jednak dużym kłopotem to, że obawy Kołodzieja pojawiły się akurat wtedy, gdy kontuzji doznał Ben Cook. Jego absencja w ostatnim meczu w Krośnie była aż nadto widoczna. I to pomimo tego, iż Unia skorzystała z przepisu o zastępstwie zawodnika. - Na zz-tce zrobiliśmy cztery punkty. Można przypuszczać, że sam Cook zrobiłby więcej. Dlatego, teraz gdy go nie ma, jeszcze bardziej potrzebujemy wszystkich zawodników - dodaje Kryjom.