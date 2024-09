Kadrowicze zbierali się do poniedziałkowego popołudnia w jednym z warszawskich hoteli. Najpierw trener Michał Probierz i kapitan Robert Lewandowski wzięli udział w konferencji prasowej, a o godz. 17.30 - po ok. 40 minutach jazdy - reprezentacja dotarła do ośrodka Legia Training Center (LTC) w podwarszawskich Książenicach, gdzie odbyły się zajęcia.