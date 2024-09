"Celem w Lidze Narodów jest stworzenie nowego systemu gry i selekcja piłkarzy pod kątem eliminacji mistrzostw świata. Oczywiście, chcemy się też utrzymać w elitarnej grupie tych rozgrywek, co może nam pomóc później przy różnych rozstawieniach. Chcemy być w czołowej dwójce naszej grupy, żeby dostać się do ćwierćfinału LN " - tłumaczył.

Liga Narodów. Problemy reprezentacji Chorwacji

"Jeszcze dziś będziemy wiedzieć więcej o Duje Caleta-Carze i Petarze Sučiciu. Zobaczymy, co powiedzą lekarze. Może będą konieczne kolejne powołania. To wszystko sprawia, że nasz skład może być mocno zmieniony, ale ufam, że sobie poradzimy" - przekazał.

"Zostajemy bez dwóch wielkich graczy. To smutny moment, bo zawsze tak jest, gdy żegna się z nami ktoś ze 'złotego pokolenia', najlepszego pokolenia chorwackiego futbolu. Jest to jednak niestety nieuniknione . Vida już od dwóch lat nie prezentował odpowiedniego poziomu, ale bywał powoływany, bo był ważną częścią tej drużyny. Brozović zakomunikował mi swoją decyzję jeszcze przed mistrzostwami Europy. To było jego pożegnanie, szkoda, że skończyło się z 99 meczami w reprezentacji" - przyznał Dalić.

Liga Narodów. Polski nie można lekceważyć

"Chcemy dać szansę np. Igorowi Matanoviciowi, bo szukamy skutecznego napastnika, zobaczymy go na treningach. Marin Pongračić i Borna Sosa, którzy trafili latem do, odpowiednio, Fiorentiny i Ajaksu Amsterdam, trafili do lepszych klubów, więc to jest z pożytkiem dla reprezentacji" - wskazał trener.