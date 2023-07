To on mógł być selekcjonerem zamiast Santosa. Wiadomo, gdzie trafił

Zanim Fernando Santos został zatrudniony w roli selekcjonera polskiej reprezentacji narodowej, długo trwał w mediach "serial" dotyczący innych kandydatów na to stanowisko. Przez jakiś czas faworytami w wyścigu do fotela trenera kadry Polski wydawali się być Vladimir Petković oraz Paulo Bento.

Fazbrizio Romano: Paulo Bento zostanie selekcjonerem Zjednoczonych Emiratów Arabskich

"Strony porozumiały się co do trzyletniej umowy do 2026 roku" - podał Romano. Według jego zapewnień, wszelkie dokumenty oficjalnie mają zostać podpisane przez zainteresowane strony w niedzielę 9 lipca.