Sceny pod hotelem Polaków przed ważnym meczem. Kibice narobili zamieszania

Polska - Austria. Wiara w narodzie jest

Nie tylko jednak piłkarze są na ustach kibiców polskiej kadry. Swoją porcję wsparcia dostał także selekcjoner Michał Probierz , który w pierwszych ośmiu spotkaniach nie przegrał żadnego, a dopiero w dziewiątym znalazł pogromcę w osobie wspomnianej Holandii. I kibice to doceniają, co można zobaczyć poniżej:

"Austriacy w meczu z Francją pokazali bardzo dużą intensywność, co już potwierdzali we wcześniejszych meczach. Mają kilka indywidualności. Większość zawodników gra w Bundeslidze. Ale my też mamy dobrych zawodników. Piłkarzy, którzy chcą coś osiągnąć i to jest dla mnie istotne. Bardziej skupiamy się na swoim zespole. Pokazujemy się coraz lepiej z każdej strony" - dodał.