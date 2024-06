Było tak blisko... Holenderski dżoker rozstrzygnął sprawę. Horror w końcówce

Probierz nie mógł oczywiście skorzystać z Roberta Lewandowskiego, choć ten usiadł na ławce rezerwowych i wyszedł na rozgrzewkę przedmeczową z drużyną . Truchtał, wykonywał delikatne ćwiczenia i ostrożnie grał nawet w "dziadka" z kolegami. To dobry prognostyk przed meczem z Austrią. W obronie kontuzjowanego Pawła Dawidowicza zastąpił Bartosz Salamon.

Mocne pierwsze minuty Holendrów

Pierwsze minuty zdecydowanie należały jednak do reprezentacji Holandii. Ta wyszła na spotkanie ustawieniem 4-3-3 z szeroko schodzącym do lewej flanki Codym Gakpo i ścinającym do środka Xavim Simonsem. Ten robił miejsce na prawej flance Denzelowi Dumfriesowi. Jemu Ronald Koeman ufa bardziej, niż Jeremiemu Frimpongowi, rewelacji z Bayeru Leverkusen.