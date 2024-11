Pomijany przez Probierza, jest na celowniku giganta. "Wiem z dobrych źródeł"

Pochodzący z Rudy Śląskiej Grabara przygodę z piłką rozpoczął w Waweli Wirek, skąd trafił do Stadionu Śląskiego, a następnie do Ruchu Chorzów .

Potem był już zagraniczny wyjazd. W 2016 roku przeniósł się do Liverpoolu, którego graczem był przez pięć lat, ale nie udało mu się zadebiutować w pierwszym zespole, a sam często był wypożyczany do innych klubów - dwa razy do Aarhus, a raz do Huddersfield Town.