Wielka draka wokół Polskiego Związku Piłki Nożnej i piłkarskiej reprezentacji Polski, z PGE Narodowym na afiszu, przybiera na sile. Jeszcze wczoraj wydawało się pewne, że prezes Cezary Kulesza przenosi kadrę do nowego domu, którym będzie Stadion Śląski, a dziś gruchnęła wiadomość w portalu meczyki.pl, że po interwencji samego premiera Donalda Tuska, plan wywrócił się do góry nogami. Po najnowszym komunikacie piłkarskiej centrali oszukani poczuli się dziennikarze, co właśnie wyraził Mateusz Borek.