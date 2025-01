Drugi sobotni mecz na boiskach La Liga przyniósł niemałą sensację. Atletico Madryt - lider tabeli - niespodziewanie stracił punkty, przegrywając na wyjeździe z Leganes 0:1. W 90. minucie ekipa trenera Diego Simeone mogła doprowadzić do wyrównania, lecz Antoine Griezmann nie wykorzystał rzutu karnego. FC Barcelona ma więc świetną okazję, by jeszcze dziś odrobić znaczną część strat do stołecznej ekipy.