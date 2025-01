W Melbourne będzie już niedzielne przedpołudnie, gdy na Rod Laver Arena pojawią się Aryna Sabalenka i Mirra Andriejewa , a zaraz po zakończeniu ich starcia - Coco Gauff i Belinda Bencic . To dwa hity w górnej połówce czwartej rundy Australian Open i gdyby Białorusinka bądź Amerykanka nie awansowały do najlepszej ósemki, moglibyśmy mówić o sensacji. Liderka światowego rankingu jest faworytką całej rywalizacji, Gauff może jej stanąć na drodze, jak w Rijadzie.

20-letnia Amerykanka ma już serię 10 zwycięstw z rzędu - dwa odniosła jeszcze w WTA Finals w Rijadzie, pięć w United Cup oraz trzy już teraz w Melbourne. Tylko raz w karierze miała dłuższą, późnym latem i jesienią 2023 roku, gdy zdobyła tytuły w Cincinnati, US Open i wreszcie w półfinale w Pekinie pokonała ją Iga Świątek. 10 razy wygrała też na początku zeszłego roku, gdy w końcu w półfinale Australian Open jej serię zakończyła Sabalenka.

Trzy fantastyczne serie Coco Gauff. Obie miały swój finisz w Melbourne, choć na innych etapach

Pokonując w piątek Leylah Fernandez Coco Gauff po raz trzeci z rzędu zaczęła bowiem sezon od co najmniej ośmiu wygranych spotkań z rzędu. Sabalence to się dotąd nie udało, bo rok temu jej passę zakończyła już w Brisbane Jelena Rybakina. Rekord Świątek to z kolei siedem zwycięstw na starcie: rok temu.