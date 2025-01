Gwiazda polskiej ligi bez klubu. Był postrachem samego Zmarzlika

Kariera Pawła Miesiąca nie układała się książkowo. Za czasów juniorskich był nieźle rokującym zawodnikiem, ale nikt wielkich sukcesów mu nie wróżył. Tak też układały się jego pierwsze lata już w gronie seniorów. O startach w PGE Ekstralidze mógł pomarzyć. Plątał się głównie po klubach I i II-go ligowych. Aż w końcu trafił do Lublina, gdzie wystrzelił. Wspólnie z Motorem awansował z najniższego szczebla ligowego aż do PGE Ekstraligi. A tam stał się nieoczekiwaną gwiazdą.

Kibice zanim szaleli. Cały Lublin mówił o Miesiącu

To wtedy skończyła się magia Miesiąca

Po przeciętnym sezonie żużlowiec naturalnie musiał zejść ligę niżej, ale już nigdy nie był w stanie nawiązać do swoich najlepszych czasów. Trafił do Unii Tarnów, która miała problem z regularnymi płatnościami. W kolejnych latach startował stosunkowo niewiele reprezentując wspomnianą Unię i Stal Rzeszów. W środowisku mówiło się, że spadek formy Miesiąca to jedno, ale z drugiej strony potrafił się cenić i nie zagrzał nigdzie dłużej miejsca.

Czarę goryczy przelał ostatni rok. Miesiąc podpisał kontrakt z Kolejarzem Opole, ale wystąpił tylko w dwóch meczach. Później rozwiązał kontrakt z klubem, z którym wpadł w spór dotyczący kwestii finansowych. Zasadniczo więc ostatni sezon stracił, a w trakcie ostatniego okienka transferowego nie podpisał nigdzie kontraktu. Wybrał się za to do Argentyny na otwarte mistrzostwa tego kraju.

Tam radzi sobie bardzo dobrze i ma realne szanse na wygranie całego cyklu. Oczywiście poziom tych turniejów do najwyższych nie należy, ale dla Miesiąca może to być jakaś szansa zawrócenia na siebie uwagi w Polsce. Gdy ruszą pierwsze mecze z pewnością będą kluby, które poszukiwać będą wzmocnień. To szansa dla niego na powrót do poważnej rywalizacji.