Pozytywny przekaz od Kamila Stocha. "Wykonałem krok naprzód"

Kamil Stoch po udanych mistrzostwach Polski, w których zajął drugie miejsce za Pawłem Wąskiem, powrócił do reprezentacji Polski, a co za tym idzie także do rywalizacji w Pucharze Świata. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski został przez Thomasa Thurnbichlera wybrany do reprezentowania Polski w konkursie drużynowym w Zakopanem.