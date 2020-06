Jan Oblak, bramkarz Atletico Madryt, ustanowił rekord hiszpańskiej Ekstraklasy. W wyjazdowym meczu z Osasuną Pampeluna zachował czyste konto po raz setny. Jego zespół wygrał spotkanie 5-0.

Słoweński bramkarz do tej pory rozegrał w Primera Division 182 mecze. Jest pierwszym golkiperem w historii Atletico, któremu udało się nie skapitulować w stu potyczkach ligowych.

Bramkarze innych klubów dokonywali takiej sztuki już wcześniej, ale za każdym razem potrzebowali do tego większej liczby występów. Aż do minionej środy rekord należał do Miguel Reiny (ojca Pepe Reiny) - na "setkę zapracował w 222 meczach.

Oblak jest natomiast pierwszym obcokrajowcem w historii ligi, który nie pozwolił się pokonać w stu spotkaniach.

- Czuję się bardzo dobrze fizycznie i mentalnie - powiedział 27-latek po ostatnim gwizdku w Pampelunie. - Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli aż trzymiesięczną przerwę od grania, a przecież tak było.