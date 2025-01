Do ligowej rywalizacji z Valencią piłkarze Barcelony przystąpią w euforycznych nastrojach. Podopieczni Hansiego Flicka dokonali niebywałego zwrotu akcji w meczu z Benfiką i od stanu 2:4 wyszli na 5:4. W dramatycznych okolicznościach sięgnęli po zwycięstwo na Estadio da Luz i choć świętowanie popsuli nieco gracze ekipy z Lizbony, nie zamazało to wyczynu Barcy.

Historyczny triumf Barcelony w Lizbonie. Eric Garcia jednym z bohaterów

Jednym z bohaterów wieczoru okazał się strzelec gola na 4:4 - Eric Garcia . "Wypychany" z "Dumy Katalonii" defensor znakomicie odnalazł się w polu karnym i wykorzystał dogranie od Pedriego. Kolejny raz udowodnił przy tym swoją jakość i wartość dla drużyny. Niewykluczone, że to właśnie za sprawą wydarzeń z Lizbony doszło do zwrotu akcji w jego sprawie.

Na pozyskanie Garcii w zimowym oknie transferowym naciskała mocno Girona. To właśnie tam stoper spędził cały ubiegły sezon i stał się prawdziwym filarem defensywy. Po zakończeniu wypożyczenia wrócił do stolicy Katalonii, gdzie walczy jedynie o jak najczęstsze występy, nie mówiąc o wyjściowym składzie. W związku z tym spekulowano, że Hiszpan może powrócić do Girony.

Zwrot akcji ws. wychowanka "Dumy Katalonii". Eric Garcia zostaje

Dziennikarze "Mundo Deportivo" przekazali, że FC Barcelona podjęła decyzję o zatrzymaniu Garcii przynajmniej do końca sezonu. Interweniować w tej sprawie miał Hansi Flick. Niemiec postrzega go za bardzo cenne uzupełnienie składu i skrzętnie wykorzystuje jego umiejętności. Uzbierał on 17 występów, ale przełożyło się to na niecałe 700 minut.