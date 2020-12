Mateusz Klich grał do 58. minuty i zaliczył asystę w meczu 16. kolejki Premier League z West Bromwich Albion. Jego Leeds wygrało 5-0, a w ekipie rywali cały mecz na ławce spędził Kamil Grosicki. W równolegle rozgrywanym spotkaniu Southampton, z Janem Bednarkiem w składzie, bezbramkowo zremisował z West Ham United Łukasza Fabiańskiego.

Już w szóstej minucie Danny Ings pokonał polskiego golkipera. We wcześniej fazie akcji był jednak spalony i gol nie został uznany.



Goście zostali zepchnięci do defensywy. W 36. minucie Fabiański zatrzymał groźny strzał Ingsa.



Po godzinie gry znowu Polak dobrze interweniował. Zatrzymał strzał z dystansu Theo Walcotta.



W 85. minucie dobrze spisał się z kolei bramkarz Southampton. Jack Stephens niefortunnie podbił piłkę głową w swoim polu karnym. Futbolówkę przejął Said Benrahma, minął obrońcę, ale przegrał pojedynek z Alexem McCarthym.





Southampton - West Ham United 0-0

W drugim dzisiejszym spotkaniu West Bromwich Albion mierzył się z Leeds United. Na ławce gospodarzy zasiadł Kamil Grosicki. Z kolei w pierwszym składzie ekipy Marcelo Bielsy znalazł się Mateusz Klich.



Drużyna tego drugiego szybko objęła prowadzenie. W 10. minucie do własnej siatki trafił bowiem Romaine Sawyers.



Po pół godzinie gry wynik podwyższył Ezgjan Alioski. Pomocnik Leeds uderzył precyzyjnie z pierwszej piłki.



Chwilę później Leeds prowadziło już 3-0. Mocnym strzałem w okienko popisał się Jack Harrison.

Jeszcze przed przerwą goście strzelili czwartego gola. Z 16. metrów do siatki trafił Rodrigo, po podaniu Klicha.



W 58. minucie świetną okazję zmarnował Grady Diangana. W polu karnym odebrał piłkę obrońcy, ale w sytuacji sam na sam przegrał pojedynek z obrońcą. Po tej akcji Klich opuścił boisko w towarzystwie lekarzy.



Leeds kontrolowało przebieg gry, ale jeszcze podwyższyło prowadzenie. W 72. minucie z linii pola karnego piłkę pod poprzeczkę zmieścił Raphinha.

West Bromwich Albion - Leeds United 0-5

Bramki: 0-1 Sawyers (10. sam.), 0-2 Alioski (31.), 0-3 Harrison (37.), 0-4 Rodrigo (41.), 0-5 Raphinha (72.)



