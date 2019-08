Tottenham Hotspur doszedł od porozumienia z Betisem Sewilla w sprawie pozyskania pomocnika Giovaniego Lo Celso.

"Koguty" maja nadzieję, że uda im się sfinalizować transfer 23-letniego piłkarza przed końcem okienka w Premier League, które zamyka się w czwartek o 18.00.

Tottenham prowadzi także rozmowy dotyczące kupna lewego obrońcy Ryana Sessegnona z Fulham.

Klub nie zamierza natomiast sprowadzić na White Hart Lane Philippe'a Coutinho. Brazylijski pomocnik miał być wypożyczony z FC Barcelona.

Lo Celso, który rozegrał 19 meczów w reprezentacji Argentyny, w poprzednim sezonie był wypożyczony z Paris Saint-Germain do Betisu, a andaluzyjski klub kupił go w kwietniu za 22 mln euro. Pomocnik rozegrał w barwach zespołu z Sewilli 45 meczów we wszystkich rozgrywkach i strzelił 16 goli. Ma kosztować około 60 milionów funtów, czyli 65 mln euro.

