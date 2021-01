Beniaminek Leeds United sprawił niespodziankę, pokonując na wyjeździe Leicester City 3-1 w niedzielnym meczu 21. kolejki Premier League.

21. kolejka Anglia - Premier League

2021-01-31 15:00 | Stadion: King Power Stadium | Arbiter: Chris Kavanagh Leicester City Leeds United 1 3 DO PRZERWY 1-1 H. Barnes 13' S. Dallas 15' P. Bamford 70' J. Harrison 84'

Obie drużyny rozegrały bardzo dobrą pierwszą połowę. Gospodarze wyszli na prowadzenie w 13. minucie. Harvey Barnes przeprowadził rajd, wymienił piłką z Jamesem Maddisonem, a następnie wykończył akcję z pola karnego.

"Pawie" odpowiedziały dwie minuty później. Prawą stroną ruszył obrońca Luke Ayling, podał do Patricka Bamforda, który zachował się nie jak napastnik, a "10", i podaniem uruchomił jeszcze wbiegającego w pole karne Stuarta Dallasa, który pokonał Kaspra Schmeichela.



Goście w 20. minucie musieli dokonać pierwszej zmiany. Kontuzjowanego Rodrigo Moreno zastąpił reprezentant Polski Mateusz Klich.



Potem mieliśmy jeszcze dwa nieuznane gole. Najpierw trafił Ayoze Perez, a następnie Klich, dobijając "główkę" Bamforda, która zatrzymała się na poprzeczce. W obu przypadkach strzelcy byli jednak na spalonym.



W 70. minucie beniaminek wyszedł na prowadzenie. "Lisy", a dokładnie Johnatan Evans, nie potrafiły wyprowadzić piłki z własnej połowy, wybitą piłkę przejął Pascal Struijk, który zagrał pod nogi Raphinii, a ten z pierwszej piłki podał do Bamforda. Napastnik Leeds uniknął spalonego, gdyż nie wrócił Evans, i uderzył w sam narożnik bramki.



Gospodarze starali się odrobić straty. Na kwadrans przed końcem świetną okazję do rehabilitacji miał Evans, jednak po zgraniu głową Caglara Soyuncu, nie trafił w światło bramki z pół metra!



Z kolei Leeds w 84. minucie wyprowadziło zabójczą kontrę. Piłkarze gości przejęli piłkę po rzucie wolnym rywala wykonywanym w okolicy własnego pola karnego - Dallas uratował ją przy linii bocznej, podał do Klicha, a ten zagrał prostopadle do wybiegającego z własnej połowy Bamforda. Napastnik "Pawi" mógł sam skończyć atak, ale wybrał lepiej ustawionego Jacka Harrisona, który trafił do pustej siatki.



Leicester po tym spotkaniu plasuje się na trzecim miejscu w tabeli, natomiast Leeds jest 12.





