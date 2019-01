"Nie chcę odchodzić z Manchesteru United" - powiedział Ole Gunnar Solskjaer, tymczasowy menedżer "Czerwonych Diabłów", który zastąpił zwolnionego Jose Mourinha.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Solskjaer owacyjnie powitany na Old Trafford. Wideo © 2018 Associated Press Premier League Premier League. Manchester United z czwartą wygraną z rzędu

Norweg, były piłkarz United, z którymi osiągał wiele sukcesów, rozpoczął swoją szkoleniową przygodę z pierwszym zespołem w rewelacyjnym stylu.



Reklama

Solskjaer poprowadził klub z Old Trafford do czterech kolejnych zwycięstw, czym wyrównał osiągnięcie legendarnego Matta Busby'ego.

W środę "Czerwone Diabły" pokonały na wyjeździe Newcastle United 2-0, po golach Romelu Lukaku i Marcusa Rashforda.

Po meczu zapytano norweskiego szkoleniowca, czy odejdzie w maju, na co ten odpowiedział: "Nie chcę".

"Myślę tylko o najbliższym meczu, ponieważ, jeśli wygrałeś cztery z rzędu, to możesz wygrać cztery kolejne. To jest wyzwanie, to standard, do którego jesteśmy przyzwyczajeni" - mówił Solskjaer.

"Po raz kolejny świetnego gola strzelił Marcus, a wspaniałą reakcją popisał się Romelu - dobry pierwszy kontakt z piłką jako rezerwowy. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu była niemrawa - graliśmy za wolno, za dużo było podań i za dużo podań w poprzek i do tyłu. Wielkim plusem było natomiast czyste konto po stronie strat" - stwierdził Norweg.

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League

Zdjęcie Ole Gunnar Solskjaer (na pierwszym planie) / PAP/EPA

Pawo