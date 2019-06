Kolejny piłkarz może pożegnać się z Liverpoolem po triumfie w Lidze Mistrzów. Dejan Lovren znalazł się na celowniku AC Milan. Juergen Klopp, menedżer "The Reds", będzie szukać jego następcy w Niemczech.

Po sezonie triumfatorów LM opuścili Alberto Moreno i Daniel Sturridge. O ile jednak na nich klub nie zarobił, o tyle z Chorwatem ma być inaczej. Jak informuje "The Times", 29-letniego obrońcę chce ściągnąć Milan. Liverpool oczekuje, że Włosi zapłacą za Lovrena 28 milionów euro.

Po ewentualnym odejściu Chorwata który w minionym sezonie wystąpił w 18 meczach Liverpoolu, Klopp zostanie z trójką stoperów: Virgilem van Dijkiem, Joelem Matipem i Joe Gomezem. "Liverpool Echo" przedstawia listę kandydatów do wzmocnienia środka obrony. Aż trzech z nich występuje na niemieckich boiskach.



Najdroższym wydatkiem byłby zapewne Dayot Upamecano z RB Lipsk. 20-latek nie zawsze miał miejsce w składzie klubu spod znaku czerwonego byka, ale serwis transfermarkt.de wycenia go na 30 milionów euro. Na boiskach Bundesligi w ostatnim sezonie częściej można było oglądać innego Francuza, Evana N'Dickę z Eintrachtu Frankfurt, którego również obserwują skauci Kloppa.



Trzeci niemiecki trop w sprawie następcy Lovrena prowadzi do Timo Baumgartla, który miniony sezon zakończył spadkiem ze Stuttgartem do drugiej ligi. Listę środkowych obrońców obserwowanych przez LFC zamyka William Saliba, 18-latek z Saint-Etienne.



